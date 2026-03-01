|ENGLISH VERSION
|04.Mär.2026
| Veranstaltung: Demoparty Revision 2026
Zur traditionell am Osterwochenende im "E-Werk" in Saarbrücken stattfindenden Demoparty Revision wird auch 2026 wieder eingeladen, somit also vom 3.-6. April (Einladung). (snx)
