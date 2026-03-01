|ENGLISH VERSION
|
|04.Mär.2026
| AmigaAI: Claude-Agent für AmigaOS 3.x
AmigaAI ist ein Agent für die Sprachmaschine Claude von Anthropic. Benötigt werden AmigaOS 3.x und mindestens ein 68020-Prozessor. Die Kommunikation mit der Claude-Schnittstelle erfolgt über den TCP/IP-Stack des Amiga mittels HTTPS, vorausgesetzt werden die Version 5 von AmiSSL sowie MUI 3.8 mit der TextEditor.mcc. (snx)
[Meldung: 04. Mär. 2026, 14:49] [Kommentare: 2 - 04. Mär. 2026, 19:34]
|
