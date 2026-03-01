amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
05.Mär.2026



 Windows-Tools: png2iff 0.3, IFFView
Dan 'zooperdan' Thoresens IFFView zeigt IFF-ILBM-Bilder unter Windows an, das Programm hat keine externen Abhändigkeiten. Außerdem hat der Autor sein Tool png2iff aktualisiert, das indizierte oder 24-Bit-PNG-Bilder ins IFF-ILBM-Format konvertiert. Neu in Version 0.3:
  • Quantizes and dithers with much better result than previous version
  • More dithering options.
  • Also writes out to indexed PNG (instead of IFF) if you specify output file with .png extension.
(cg)

[Meldung: 05. Mär. 2026, 23:11] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.