|07.Mär.2026
| Multiplayer-Action: Cake Rush - Mom Edition (AGA)
Bei dem mit der Scorpion Engine erstellten "Cake Rush" versuchen vier menschliche oder Computergesteuerte Bäcker, Backwaren schneller an die Kundschaft zu bringen als die Konkurrenz - der schlechteste Verkäufer scheidet am Ende eines Arbeitstages aus. Die jetzt veröffentlichte "Mom Edition" bietet die drei neuen Charaktere "AmigaMom", "AmigaBill" und "AmigaCammy" als auch einen komplett überarbeiteten Soundtrack. (cg)
[Meldung: 07. Mär. 2026, 23:30] [Kommentare: 1 - 08. Mär. 2026, 10:08]
