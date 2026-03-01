amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
07.Mär.2026



 Multiplayer-Action: Cake Rush - Mom Edition (AGA)
Bei dem mit der Scorpion Engine erstellten "Cake Rush" versuchen vier menschliche oder Computergesteuerte Bäcker, Backwaren schneller an die Kundschaft zu bringen als die Konkurrenz - der schlechteste Verkäufer scheidet am Ende eines Arbeitstages aus. Die jetzt veröffentlichte "Mom Edition" bietet die drei neuen Charaktere "AmigaMom", "AmigaBill" und "AmigaCammy" als auch einen komplett überarbeiteten Soundtrack. (cg)

[Meldung: 07. Mär. 2026, 23:30] [Kommentare: 1 - 08. Mär. 2026, 10:08]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.