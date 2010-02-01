|07.Mär.2026
| Universeller USB-Disk-Controller zum Selberlöten: FLUXTEEN
FLUXTEEN soll das "fluxbasierten Kopieren von hard- und softsektorierten Disketten via USB" ermöglichen, also das Auslesen der Magnetschicht einer Diskette unabhängig vom verwendeten Format. Der Controller wird via USB an einen PC angeschlossen, Programme wie FLUXCOPY oder FLUXDUMP ermöglichen dann das Lesen und Schreiben von Disk-Images. Im Gegensatz zu Lösungen wie Greaseweazle oder Kryoflux kommt FLUXTEEN derzeit allerdings was Amiga-Disketten angeht, nur mit ADF-Images - also ungeschützten Disketten - zurecht.
Eine Beschreibung sowie Download-Links für die zugehörige Software gibt es auf den Seiten des Vereins zum Erhalt klassischer Computer, eine ausführliche Diskussion des Projekts sowie die Schaltpläne sind im dortigen Forum zu finden. (cg)
[Meldung: 07. Mär. 2026, 23:51] [Kommentare: 0]
