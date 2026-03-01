|08.Mär.2026
| AmigaRemix: Weitere Lieder hinzugefügt
AmigaRemix stellt neue Abmischungen bekannter Soundtracks von Amiga-Spielen als MP3-Dateien zum Herunterladen bereit. Seit unserer letzten Meldung kamen folgende Titel hinzu:
- Echoing (2023 Edit)
- Amegas (Remix)
- Power Nuke (Turrican II, Powerslide + Go For the Nuke, Fusion Remix)
- It Came From The Desert (The Biblical Prophecy Remix)
- Jester melodic guitar medley: Elysium, Stardust Memories, My Glamorous Life, Pallas Theme
- The Great Giana Sisters - Cease & Desist Remix
