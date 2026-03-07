|ENGLISH VERSION
|08.Mär.2026
| Aminet-Uploads bis 07.03.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 07.03.2026 dem Aminet hinzugefügt:
Serial_Door_68k.lha comm/misc 1.3M OS3 Direct file transfer vi... DCTelnet.lha comm/tcp 219K OS3 DCTelnet - Telnet/BBS c... ace-basic.lha dev/basic 3.9M OS3 AmigaBasic Compiler Enh... evo.lha dev/e 687K OS3 E-VO: Amiga E Evolution HWP_ZIP.lha dev/hwood 299K VAR Read and write ZIP arch... imploder.lha dev/misc 287K OS3 Imploder exe/data crunc... raw2iff.lha dev/misc 879K OS3 RAW pictures to IFF ILB... ntfs3g.i386-aros.lha disk/misc 196K ARO Port of Tuxera's NT... ntfs3g.m68k-amigaos.lha disk/misc 646K OS3 Port of Tuxera's NT... ntfs3g.x86_64-aros.lha disk/misc 216K ARO Port of Tuxera's NT... RageXL.lha driver/vid 12K OS3 RageXL P96 driver AmiSpear_RTG.lha game/shoot 741K OS3 Amiga port of Spear of ... AmiWolf_RTG.lha game/shoot 777K OS3 Amiga port of Wolfenste... simpletetris.zip game/think 22K OS3 simple and polished Tet... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 11M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine... Temptation.lha mods/8voic 835K GEN 16bit 7ch sexy Cool Jaz... Dopus58BG.lha pix/back 668K GEN Dopus 5.8 Magellan II W... DragonsLair-icones.lha pix/icon 105K GEN 4 colours icons for Dra... NAFCYI1991S1-B01.zip text/bfont 2.1M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B02.zip text/bfont 2.2M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B03.zip text/bfont 2.1M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B04.zip text/bfont 2.1M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B05.zip text/bfont 2.0M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B06.zip text/bfont 2.2M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B07.zip text/bfont 2.2M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B08.zip text/bfont 2.0M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B09.zip text/bfont 2.1M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B10.zip text/bfont 1.9M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B11.zip text/bfont 2.0M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B12.zip text/bfont 2.3M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B13.zip text/bfont 2.0M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B14.zip text/bfont 2.1M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B15.zip text/bfont 2.1M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B16.zip text/bfont 2.1M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B17.zip text/bfont 2.2M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B18.zip text/bfont 2.0M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B19.zip text/bfont 2.0M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B20.zip text/bfont 2.2M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B21.zip text/bfont 2.0M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B22.zip text/bfont 2.0M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B23.zip text/bfont 2.0M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B24.zip text/bfont 1.9M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B25.zip text/bfont 2.0M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B26.zip text/bfont 2.2M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B27.zip text/bfont 2.4M GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1991S1-B28.zip text/bfont 726K GEN NAFCYI Spring 1991 (BMP... NAFCYI1995S1-B00.zip text/bfont 2.0M GEN NAFCYI Spring 1995 (BMP... wpls2rtf.lha text/misc 153K VAR Convert First Word+ for... NAFCYI1991S1-01.zip text/pfont 1.8M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-02.zip text/pfont 1.5M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-03.zip text/pfont 1.6M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-04.zip text/pfont 1.6M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-05.zip text/pfont 1.6M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-06.zip text/pfont 1.7M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-07.zip text/pfont 1.7M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-08.zip text/pfont 1.6M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-09.zip text/pfont 2.0M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-10.zip text/pfont 1.5M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-11.zip text/pfont 1.7M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-12.zip text/pfont 1.5M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-13.zip text/pfont 1.5M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-14.zip text/pfont 1.5M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-15.zip text/pfont 1.6M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-16.zip text/pfont 1.6M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-17.zip text/pfont 1.3M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-18.zip text/pfont 1.6M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-19.zip text/pfont 1.6M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-20.zip text/pfont 2.0M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-21.zip text/pfont 1.6M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-22.zip text/pfont 2.2M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-23.zip text/pfont 1.5M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-24.zip text/pfont 1.7M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-25.zip text/pfont 1.8M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-26.zip text/pfont 1.2M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-27.zip text/pfont 1.5M GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1991S1-28.zip text/pfont 774K GEN NAFCYI Spring 1991 (PS ... NAFCYI1995S1-00.zip text/pfont 1.7M GEN NAFCYI Spring 1995 (PS ... renamiga.lha util/app 20K OS3 A batch renamer for ami... WinUAE_Mounter_34.lha util/batch 390K OS3 Mount CD + floppy disk ... AFSwitch.lha util/cli 3K OS3 AFS - switch for audio ... tree-mos.lha util/dir 176K VAR Display a tree view of ... iTidy2.lha util/wb 244K OS3 Tidies icons, adds prev...(snx)
