 Survival-Adventure: Demoversion von Norrland (AGA)
Nach acht Monaten Entwicklungszeit hat Sami Vehmaa eine Demoversion seines Survival-Adventures "Norrland" veröffentlicht (Video). Die Story: im Norden Schwedens muss man als Undercover-Detektiv den Tod eines Kuriers untersuchen, nebebei aber auch noch eigene Lieferjobs erfüllen. Benötigt werden ein AGA-Amiga, 2 MB Chip RAM, 12 MB Fast RAM und mindestens eine 68030-CPU. (dr)

[Meldung: 09. Mär. 2026, 06:41] [Kommentare: 0]
.