|
|09.Mär.2026
| SCSI-Emulation: BlueSCSI-Toolbox V1.3
Die BlueSCSI-Toolbox vereint zwei Dienstprogramme zur Verwaltung eines BlueSCSI V2 oder ZuluSCSI in einem Amiga: der CD-Wechsler ermöglicht es, zwischen CD-ISO-Images auf der SD-Karte während des Betriebs zu wechseln. Mit dem SD-Transfer-Tool wieder kann man Dateien von der SD-Karte auf den Amiga übertragen.
Die neue Version 1.3 enthält verschiedene Korrekturen von Stefan Reinauer und bietet außerdem Unterstützung für 68000-CPUs.
Download: BlueSCSI-toolbox-Amiga_v1.3.zip (39 Kb) (dr)
[Meldung: 09. Mär. 2026, 20:18] [Kommentare: 0]
