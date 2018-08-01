|09.Mär.2026
| Lesen und Schreiben von Amiga-Partitionstabellen: "Hst Amiga" V0.5.215
Henrik Nørfjand Stengaards "Hst Amiga" (siehe auch sein HstWB Installer) ist eine Bibliothek zum Lesen und Schreiben von Amiga-Partitionstabellen, Dateisystemen und Datentypen und ist als Nuget-Paket für .Net und als Konsolenanwendung für Windows, macOS und Linux verfügbar (amiga-news.de berichtete).
Die aktuelle Version 0.5.215 behebt mehrere Fehler. (dr)
[Meldung: 09. Mär. 2026, 21:45]
