|10.Mär.2026
| Amiga Games That Weren't: Aftershock
Auf der Website "Games That Weren't" wurde ein weiterer bislang unbekannter Titel aus der Amiga-Geschichte dokumentiert. "Aftershock" war ein früher Top-Down-Shooter, der um 1990 von Lance Abson bei Lightsource Productions entwickelt wurde.
Das Spiel sollte einen multidirektionalen Shooter mit einer Zoomfunktion für die Landschaft bieten, ähnlich dem Arcade-Titel Metal Hawk. Das Projekt kam jedoch nie über einen sehr frühen Prototyp hinaus: Der Spieler kann lediglich ein Raumschiff über eine Testlandschaft steuern, während Gegner, Sound und viele Spielmechaniken fehlen.
Der erhaltene Prototyp sowie weitere Informationen wurden nun im Rahmen des Archivprojekts veröffentlicht. (nba)
[Meldung: 10. Mär. 2026, 12:01] [Kommentare: 0]
