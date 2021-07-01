|ENGLISH VERSION
|11.Mär.2026
| Windows/Linux/MacOS: WaffleCopyPRO-Universal 2.8.3
WaffleCopyPRO-Universal ist ein Programm, um unter Windows, Linux und MacOS in Verbindung mit einem Floppy-Controller wie Waffle oder DrawBridge verschiedene Diskettenformate zu lesen und schreiben, wobei der Fokus auf Amiga-Disketten liegt. (snx)
[Meldung: 11. Mär. 2026, 08:35] [Kommentare: 0]
