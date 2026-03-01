|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|12.Mär.2026
Indie Retro News (Webseite)
| Single-Screen-Shooter: XZAP
"XZAP" (Video) ist die Amiga-Umsetzung eines 1984 von Commodore (Uk) veröffentlichten Single-Screen-Shooters. Der Titel kann kostenlos oder gegen eine freiwillige Spende heruntergeladen werden, (cg)
[Meldung: 12. Mär. 2026, 23:01] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.