12.Mär.2026
 Single-Screen-Shooter: XZAP
"XZAP" (Video) ist die Amiga-Umsetzung eines 1984 von Commodore (Uk) veröffentlichten Single-Screen-Shooters. Der Titel kann kostenlos oder gegen eine freiwillige Spende heruntergeladen werden, (cg)

.