amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
12.Mär.2026
commodore.news (Webseite)


 Printagazin: Return, Ausgabe 64
Schwerpunkt der 64. Ausgabe des deutschsprachigen Retro-Magazins RETURN ist der "Commodore 64 Ultimate" vom aktuellen Inhaber der Commodore-Marke. Das Heft ist für 9 Euro zzgl. Versandkosten beim Herausgeber bestellt werden. (cg)

[Meldung: 12. Mär. 2026, 23:32] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.