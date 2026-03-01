|ENGLISH VERSION
|12.Mär.2026
commodore.news (Webseite)
| Printagazin: Return, Ausgabe 64
Schwerpunkt der 64. Ausgabe des deutschsprachigen Retro-Magazins RETURN ist der "Commodore 64 Ultimate" vom aktuellen Inhaber der Commodore-Marke. Das Heft ist für 9 Euro zzgl. Versandkosten beim Herausgeber bestellt werden. (cg)
[Meldung: 12. Mär. 2026, 23:32] [Kommentare: 0]
