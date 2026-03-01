|13.Mär.2026
Dietmar Planitzer (E-Mail)
| Betriebssystem für den Amiga: Siebte Alphaversion des Serena OS
Dietmar Planitzer arbeitet an einem (Eigenbeschreibung) "modernen Betriebssystem für Amiga-Computer" (amiga-news.de berichtete). Eine der wichtigsten Neuheiten der Alphaversion 0.7.0 ist die Möglichkeit, mit dem jetzt veröffentlichten Serena SDK und dem C-Compiler vbcc entweder auf Windows oder macOS Software für Serena OS schreiben zu können. Die weiteren Änderungen in der Übersicht:
Der Autor verweist ebenso auf das aktualisierte Wiki. (dr)
- Deutlich verbesserte Vollständigkeit der C-Bibliothek
- Standard-Mathematikbibliothek hinzugefügt
- Verbesserte CPU-Ausnahmebehandlung durch den Kernel
- Umfassendere Unterstützung für 68060
- Das Diskimage-Entwicklungstool kann nun unter macOS erstellt werden
[Meldung: 13. Mär. 2026, 06:56] [Kommentare: 0]
