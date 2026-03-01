Unbekannter Amiga-Prototyp: Sanyo CD-X

Der Prototyp "Sanyo CD-X" war offenbar ein Amiga 2000 samt CD-Laufwerk in einem maßgeschneiderten Gehäuse, er ist älter als Commodores CDTV und war speziell für den japanischen Markt erdacht worden. Die bisher einzige verfügbare Informationsquelle zu dem von Sanyo unabhängig von Commodore entwickelten Prototyp war ein Scan aus einem zeitgenössischen, japanischen PC Engine-Magazin.



Der Youtuber The Laird's Lair hat sich auf die Suche gemacht und versucht im Netz weitere Informationen zu dem Gerät aufzutreiben, gefunden hat er zwei Ausgaben der britischen Zeitung "New Computer Express", in den Ausgaben 82 und 83 vom Juni 1990 (Komplettarchiv), die Sanyos CD-X und Commodores CDTV erwähnen. Die Redaktion hatte damals auch mit Sanyo selbst Kontakt aufgenommen und vom Elektronik-Riesen erklärt bekommen, dass man auf der Suche nach einem Produkt, das dem X68000 von Sanyos größtem japanischen Konkurrenten Sharp Paroli bieten konnte, beim Amiga gelandet sei und diesen mit einem CD-Laufwerk kombinieren wolle. Angeblich sei man bereits mit führenden japanischen Spiele-Entwicklern im Gespräch, um diese zu einer Portierung ihrer Arcade- oder PC-Engine-Spiele auf das CD-X zu überzeugen.



Warum der Ansatz nicht weiter verfolgt worden ist und was aus dem Prototypen geworden ist ist allerdings weiter unbekannt. (cg)



[Meldung: 14. Mär. 2026, 23:59] [Kommentare: 0]

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