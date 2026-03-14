|15.Mär.2026
| AROS-Archives-Uploads bis 14.03.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 14.03.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
boy.x86_64-aros-v11.zip dem/sce 7Mb Port of OpenGL demo from Icons &...
timeless.x86_64-aros-v11.zip dem/sce 333kb SDL port of Tran's Timeless...
hwp_mp3enc.lha dev/lib 632kb Encode MP3s with Hollywood
sdlpop.x86_64-aros-v11.zip gam/pla 1Mb An open-source port of Prince of...
xrick.x86_64-aros-v11.zip gam/pla 2Mb a clone of Rick Dangerous
delugem.x86_64-aros-v11.zip gam/puz 10Mb puzzle game
iconecta.lha net/mis 3Mb A little and easy program to tes...
(snx)
[Meldung: 15. Mär. 2026, 08:52] [Kommentare: 0]
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