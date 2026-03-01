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|15.Mär.2026
Amigaworld.net (Forum)
| Commodore-Entwickler: Hedley Davis verstorben
Bereits am 9. März ist der Commodore-Entwickler Hedley Davis im Alter von 68 Jahren verstorben. Vor knapp einem Jahr hatte er noch am "Amiga 40 Roundtable" im Rahmen des VCF East teilgenommen und Fragen beantwortet.
Davis war unter anderem an der Entwicklung des Amiga 3000 und 4000 sowie der Custom-Chips Ramsey und Akiko beteiligt und ist insbesondere bekannt für den "Hedley-Monitor" A2024 für den Büroeinsatz sowie den SX-500-Prototyp, einen portablen Amiga 500 von 1987 - und nicht zuletzt das Hedley-Davis-Gedenklaufwerk.
Zu letzterem kam es, als er nach ewig langer Fehlersuche feststellen musste, dass das Problem gar nicht an seinem Programmcode lag, sondern an einem defekten Diskettenlaufwerk. Vor Wut gegen eine Wand geworfen, blieb es dort stecken und wurde später mit einem Bilderrahmen versehen. (snx)
[Meldung: 15. Mär. 2026, 08:52] [Kommentare: 4 - 15. Mär. 2026, 22:40]
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