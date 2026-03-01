|16.Mär.2026
| Amiga-Emulator: Amiberry 8.0.0 veröffentlicht
Amiberry ist ein Amiga-Emulator, der auf WinUAE basiert und vollständige Amiga-Kompatibilität auf ARM- und x86-Hardware bietet: so unter Linux, macOS, Windows, Android, FreeBSD, Haiku auf ARM, x86 und RISC-V. Dies ist die erste stabile Version der Amiberry-V8.0.0-Reihe, die über 400 Änderungen seit der Version 7.1.1 (amiga-news.de berichtete) umfasst. Sie bietet unter anderem eine neue Multimedia-Bibliothek (SDL3), ein neues GUI-Framework, Unterstützung für neue Plattformen (Windows, Android, Haiku), JIT für alle wichtigen Architekturen, eine komplette Überarbeitung des Netzwerkstacks sowie Hunderte von Fehlerbehebungen und Verbesserungen. (dr)
[Meldung: 16. Mär. 2026, 06:30] [Kommentare: 0]
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