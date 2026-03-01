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17.Mär.2026



 Weltraum-Action-Spiel: Demoversion von "Orbital Mission"
Auf der am vergangenen Wochenende stattgefundenen polnischen Demoparty AmiParty 35 belegte Paul 'Tukinem' Tukatsch mit seiner Demoversion des Action-Spiels "Orbital Mission" (Video) den ersten Platz in der Kategorie "Game": als Teil einer Elite-Spezialeinheit namens AMIGA und zur COMMODORE-Zivilisation gehörend, muss man mit seinem Raumschiff das Hauptquartier der gegenerischen Atari-Kräfte auslöschen.
Empfohlen wird ein Amiga mit ECS-Chipsatz und 1 MB Chip-RAM. (dr)

[Meldung: 17. Mär. 2026, 06:21] [Kommentare: 0]
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