Andreas Falkenhahn (ANF)
| Hollywood: AVCodec-Plugin 1.6 veröffentlicht
Für Hollywood, eine multimedia-orientierte Programmiersprache für die plattformübergreifende Entwicklung von Anwendungen und Spielen, ist das AVCodec-Plugin in Version 1.6 erschienen, rund 3,5 Jahre nach dem letzten Update (amiga-news.de berichtete).
Das Plugin ermöglicht das Laden zahlreicher Video- und Audioformate, die von FFmpeg unterstützt werden. Version 1.6 bringt einige Verbesserungen und Bugfixes sowie neu hinzugekommene Unterstützung für Linux arm64 und macOS arm64.
Das Plugin steht kostenlos auf dem Hollywood-Portal zum Download bereit, native Versionen sind für AmigaOS 3, AmigaOS 4, MorphOS, Linux, macOS, Windows, Android und iOS verfügbar. (nba)
[Meldung: 17. Mär. 2026, 11:25] [Kommentare: 0]
