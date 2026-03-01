17.Mär.2026









Englisches Print-/PDF-Magazin: Amiga Addict, Ausgabe 42

Die neue Ausgabe 42 des britischen Magazins Amiga Addict ist ab sofort erhältlich. Im Mittelpunkt steht ein Interview mit Robert J. Mical, einem der ursprünglichen Amiga-Entwickler und einer der schillerndsten Persönlichkeiten der Computergeschichte.



Weitere Themen der Ausgabe: Exklusiver "Coverdisk": aktuelle Version des PD-Klassikers Gravity Force 2 als „Gravity Addict"

Reportage über den Amiga im Theater und auf der Bühne

Spieletests zu Geo's Quest 3, Blok und Callback (inkl. Entwickler-Interview)

Übersicht empfehlenswerter Koop-Spiele für den Amiga

Creative Revolution: die finale Version von Imagine auf dem Amiga

Hintergründe zum gescheiterten ACK PPC Amiga-Projekt

Test der Terrible Fire TF1232-Turbokarte

Hinter den Kulissen von Rob Smiths Amiga-gesteuertem Arcade-Spiel dISK fIGHT! Amiga Addict 42 ist ab sofort über den Verlag addict.media sowie im britischen Zeitschriftenhandel erhältlich. (nba)



[Meldung: 17. Mär. 2026, 11:45] [Kommentare: 0]

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