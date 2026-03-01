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17.Mär.2026



 Englisches Print-/PDF-Magazin: Amiga Addict, Ausgabe 42
Die neue Ausgabe 42 des britischen Magazins Amiga Addict ist ab sofort erhältlich. Im Mittelpunkt steht ein Interview mit Robert J. Mical, einem der ursprünglichen Amiga-Entwickler und einer der schillerndsten Persönlichkeiten der Computergeschichte.

Weitere Themen der Ausgabe:
  • Exklusiver "Coverdisk": aktuelle Version des PD-Klassikers Gravity Force 2 als „Gravity Addict"
  • Reportage über den Amiga im Theater und auf der Bühne
  • Spieletests zu Geo's Quest 3, Blok und Callback (inkl. Entwickler-Interview)
  • Übersicht empfehlenswerter Koop-Spiele für den Amiga
  • Creative Revolution: die finale Version von Imagine auf dem Amiga
  • Hintergründe zum gescheiterten ACK PPC Amiga-Projekt
  • Test der Terrible Fire TF1232-Turbokarte
  • Hinter den Kulissen von Rob Smiths Amiga-gesteuertem Arcade-Spiel dISK fIGHT!
Amiga Addict 42 ist ab sofort über den Verlag addict.media sowie im britischen Zeitschriftenhandel erhältlich. (nba)

[Meldung: 17. Mär. 2026, 11:45] [Kommentare: 0]
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