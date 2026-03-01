|18.Mär.2026
| FontExplorer 1.01
Wie der Name bereits verrät, dient der FontExplorer dazu, eine Vorschau aller auf dem Rechner installierten (Bitmap-) Fonts zu erhalten. Hierbei besteht keine Beschränkung auf das Verzeichnis Sys:Fonts. Anderswo plazierte Fonts können jedoch per Mausklick in diesem Verzeichnis installiert werden.
Bei der Benutzung ist indes zu beachten, dass der "Fonts:"-Pfad währenddessen vorübergehend abgeändert wird, sodass keine Programme gleichzeitig genutzt werden sollten, die darauf angewiesen sind. Vorausgesetzt wird mindestens Kickstart 3.0. (snx)
[Meldung: 18. Mär. 2026, 09:37] [Kommentare: 0]
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