|18.Mär.2026
| ReAction-GUI für XAD: Avalanche 3.3 für AmigaOS 3.x und AmigaOS 4
Chris Youngs Avalanche ist eine mit ReAction erstellte grafische Benutzeroberfläche für das Entpackersystem XAD, die ebenso die xfdmaster.library unterstützt und mittels der xvs.library nach Viren suchen kann. Auch das einfache Bearbeiten von LhA/Zip-Archiven ist möglich, letzteres indes nur unter AmigaOS 4, da die zip.library benötigt wird.
Zu den Neuerungen der Version 3.3 gehört die Unterstützung des "Amiga Image Storage System" (AISS) unter AmigaOS 3.2. (snx)
[Meldung: 18. Mär. 2026, 09:37] [Kommentare: 0]
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