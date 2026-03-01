|18.Mär.2026
| Debugger/Profiler für Amiga, Sega Mega Drive und Neo Geo: Engine9000
Engine9000 ist ein noch in Arbeit befindlicher ASM/C-Source-Level-Debugger für Amiga-, Sega-Mega-Drive- und Neo-Geo-Emulatoren mit Profiler und Trainer (Video), der seit heute in der Alphaversion 0.41 vorliegt.
In seinem jüngsten Blog-Eintrag befasst sich auch Alexander Grupe mit diesem Programm und verweist etwa auf das Video eines Anwendungsfalls, bei dem das Amiga-Spiel "Brian the Lion" von 1994 analysiert wird. (snx)
[Meldung: 18. Mär. 2026, 09:37] [Kommentare: 0]
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