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19.Mär.2026



 Erfahrungsbericht: A1200NG und AmiBench
In einem EIntrag schildert der Autor des "Gaming on AmigaOS 4"-Blogs seine Erfahrungen mit Amigakits Emulator-Hardware "A1200NG" und dem dazugehörigen Betriebssystem "AmiBench". Unter anderem geht er auf den Web-Browser "AmiBrowser" und das ARM-gestützte Abspielen von MP3-Dateien ein. (cg)

[Meldung: 19. Mär. 2026, 23:18] [Kommentare: 0]
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