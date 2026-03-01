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20.Mär.2026



 DiagROM: Version 2.0 veröffentlicht
Nach drei Betaversionen (amiga-news.de berichtete) hat John Hertell nun die stabile Version 2.0 seiner Diagnose-Software "DiagROM" veröffentlicht, die vom Anwender in ein EPROM gebrannt wird und dann das reguläre Kickstart-ROM eines Amigas ersetzt. Im Vergleich zur letzten Betaversion wurden weitere interne Korrekturen sowie kleinere Fehlerbehebungen bei Tests mit Interlaced-Grafiken vorgenommen.

Download: DiagROM-v2.0.zip (1,3 MB) (dr)

[Meldung: 20. Mär. 2026, 22:11] [Kommentare: 0]
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