|20.Mär.2026
| AmigaOS 4: AmigaDiskBench v2.6
AmigaDiskBench ist ein "leistungsstarkes Dienstprogramm zur Festplatten-Leistungsmessung, das speziell für AmigaOS 4.1 Final Edition entwickelt wurde. Es bietet eine robuste, auf ReAction basierende Benutzeroberfläche zur Messung, Analyse und Visualisierung der Leistung verschiedener Speichergeräte, Dateisysteme und Hardwarekonfigurationen". Die Version 2.6 bietet eine umfassende Überprüfung der Codequalität. (dr)
[Meldung: 20. Mär. 2026, 22:23] [Kommentare: 0]
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