20.Mär.2026



 Filesysbox.library: Version 54.10 für AmigaOS und AROS/x86
Die FUSE-kompatible filesysbox.library, die vom SMB2-Handler genutzt wird, ist für AmigaOS 3.x und AROS/x86 aktualisiert worden. Version 54.10 bietet folgende Änxerungen:
  • Removed all support for non-UTF8 file systems (FBXF_ENABLE_UTF8_NAMES flag not set) as nothing was using it and it was just needlessly complicating things.
  • Added back support for the ACTION_GET_DISK_FSSM and ACTION_FREE_DISK_FSSM packets as in the original version 0.730 filesysbox.library.
  • Don't mask with ENTRYHASHMASK when generating a hash for st_ino/fib_DiskKey.
  • Now calculates the number of blocks for fib_NumBlocks from the file size if st_blocks was set to zero by the file system.
  • Added minimum stack size check and stack swap on FbxEventLoop() function entry (the minimum is currently set to 16KiB).
  • Added back ACTION_FLUSH packet support which got lost in the conversion from vector port back to the AmigaDOS packet based interface used in AmigaOS 3/ AROS.
  • Added fallback for diskchange interrupt name if DeviceNode is not available.
Download: filesysbox.i386-aros.lha (62 KB)
filesysbox.x86_64-aros.lha (68 KB)
filesysbox.m68k-amigaos.lha (103 KB) (dr)

[Meldung: 20. Mär. 2026, 22:29] [Kommentare: 0]
