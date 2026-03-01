20.Mär.2026









AmigaOS 4: "VulkanOS4" bietet Implementierung der Vulkan-1.3-API

"VulkanOS4" macht die Vulkan-Grafik-API auf PowerPC-Amiga-Hardware verfügbar. Es bietet eine vollständige Vulkan 1.3-Laufzeitumgebung mit zwei installierbaren Client-Treibern (ICDs), einer Loader-Bibliothek und einem umfassenden SDK für die Entwicklung von Vulkan-Anwendungen unter AmigaOS 4.



Vulkan ist eine Computergrafik-Programmierschnittstelle, die quelloffen ist und auf die Entwicklung plattformübergreifender Anwendungen mit dem Schwerpunkt auf 2D- und 3D-Grafik zielt (Wikipedia).



Die erste Version 1.0.0 bietet folgende Features: Vulkan 1.3 loader (vulkan.library) with automatic ICD discovery and dispatch

Software ICD (software_vk.library) with SPIR-V bytecode interpreter, triangle rasteriser with depth testing, and Bresenham line rasteriser

GPU ICD (ogles2_vk.library) with OGLES2/Warp3D Nova backend and SPIRV-Cross transpiler for SPIR-V to GLSL ES 3.1

218 Vulkan functions per ICD (100% Vulkan 1.3 core + WSI)

210+ SPIR-V opcodes including vertex/fragment shader operations, matrix math, texture sampling, control flow, and type conversions

22 example programs from basic triangle to glTF model viewer

SDK headers with AmigaOS interface definitions, inline macros, and link library

VulkanPrefs CLI tool for ICD priority management

vulkaninfo device enumeration tool

AmigaMark benchmark tool

Autoinstall script for AmigaOS 4

Optimised software rasteriser with incremental edge functions, active varying mask, and shader state allocation pooling

GPU ICD optimisations including VBO caching and batched resource cleanup Der Quellcode ist auf GitHub verfügar. (dr)



[Meldung: 20. Mär. 2026, 22:54] [Kommentare: 0]

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