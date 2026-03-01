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20.Mär.2026



 AmigaOS 4: "VulkanOS4" bietet Implementierung der Vulkan-1.3-API
"VulkanOS4" macht die Vulkan-Grafik-API auf PowerPC-Amiga-Hardware verfügbar. Es bietet eine vollständige Vulkan 1.3-Laufzeitumgebung mit zwei installierbaren Client-Treibern (ICDs), einer Loader-Bibliothek und einem umfassenden SDK für die Entwicklung von Vulkan-Anwendungen unter AmigaOS 4.

Vulkan ist eine Computergrafik-Programmierschnittstelle, die quelloffen ist und auf die Entwicklung plattformübergreifender Anwendungen mit dem Schwerpunkt auf 2D- und 3D-Grafik zielt (Wikipedia).

Die erste Version 1.0.0 bietet folgende Features:
  • Vulkan 1.3 loader (vulkan.library) with automatic ICD discovery and dispatch
  • Software ICD (software_vk.library) with SPIR-V bytecode interpreter, triangle rasteriser with depth testing, and Bresenham line rasteriser
  • GPU ICD (ogles2_vk.library) with OGLES2/Warp3D Nova backend and SPIRV-Cross transpiler for SPIR-V to GLSL ES 3.1
  • 218 Vulkan functions per ICD (100% Vulkan 1.3 core + WSI)
  • 210+ SPIR-V opcodes including vertex/fragment shader operations, matrix math, texture sampling, control flow, and type conversions
  • 22 example programs from basic triangle to glTF model viewer
  • SDK headers with AmigaOS interface definitions, inline macros, and link library
  • VulkanPrefs CLI tool for ICD priority management
  • vulkaninfo device enumeration tool
  • AmigaMark benchmark tool
  • Autoinstall script for AmigaOS 4
  • Optimised software rasteriser with incremental edge functions, active varying mask, and shader state allocation pooling
  • GPU ICD optimisations including VBO caching and batched resource cleanup
Der Quellcode ist auf GitHub verfügar. (dr)

[Meldung: 20. Mär. 2026, 22:54] [Kommentare: 0]
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