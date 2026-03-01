|21.Mär.2026
| Programmiersprache: MicroPython, ein reduziertes Python 3
MicroPython ist eine Variante von Python 3 mit reduzierter Standardbibliothek, die für Microcontroller und ähnlich limitierte Umgebungen gedacht ist. Die unter menschlicher Aufsicht von der AI "Claude" entwickelte Amiga-Umsetzung bietet folgende Eigenschaften:
(cg)
- Full Python compatibility (ROM_LEVEL_EVERYTHING): f-strings, set operations, OrderedDict, advanced slicing, descriptors, async/await, and more
- Interactive REPL with readline support (cursor keys, command history)
- Script execution: micropython script.py [args...]
- Inline execution: micropython -c "print('hello')"
- Configurable heap: micropython -m 1024 for 1 MB heap (default 128 KB)
- File I/O: full open()/read()/write()/close() via VFS_POSIX
- AmigaOS filesystem: os.listdir, os.getcwd, os.chdir, os.mkdir, os.rmdir, os.remove, os.rename, os.stat, os.makedirs, os.walk
- os.path: join, split, basename, dirname, exists, isfile, isdir, abspath, normpath (with AmigaOS volume:path conventions)
- Modules: re, json, math, struct, binascii, base64, time, datetime, random, hashlib (sha256), errno, platform, socket, ssl, urequests, deflate, gzip, gc, sys, io
- Networking: TCP/UDP sockets, DNS resolution via bsdsocket.library
- TLS/SSL: HTTPS support via AmiSSL (requires amissl.library on Amiga)
- HTTP client: urequests.get(), post(), put(), delete() with HTTP/1.1, chunked transfer encoding, gzip decompression, HTTP and HTTPS
- Platform detection: platform.amiga_info() shows CPU, FPU, chipset, Kickstart version, and available memory
[Meldung: 21. Mär. 2026, 23:44] [Kommentare: 1 - 22. Mär. 2026, 00:05]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]