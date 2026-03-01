|21.Mär.2026
Achim Kern KeHoSoftware (ANF)
| Arcade-Puzzler: CrossCrabTris 2.0
Bei Achim Kerns mit Hollywood entwickelten Denk- und Actionspiel-Mix "CrossCrabTris" gilt es, herunterfallende Buchstaben richtig zu platzieren und so Kreuzworträtsel-Aufgaben zu lösen. Richtig positionierte Buchstaben werden mit Scrabble-Punkten belohnt, mit denen man später Buchstaben kaufen kann. Neu in Version 2.0 ist ein Menü, das das Anpassen verschiedener Einstellungen des Spiels ermöglicht. Das Update scheint derzeit nur in Form eines Hollywood-Applets verfügbar zu sein, zur Ausführung wird der Hollywood-Player samt ZIP-Plugin benötigt. (cg)
[Meldung: 21. Mär. 2026, 23:59] [Kommentare: 0]
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