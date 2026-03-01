21.Mär.2026



 Hardware-Projekt: Vampire SD Card Adapter V1
Der "Vampire SD Card Adapter" von Mathias Münch ist eine Alternative zur Nutzung von SD-Karten mit Vampire Standalone, Firebird oder Manticore, die auch das Booten von SD-Karten ermöglicht. Die zum Bau des Adapters notwendigen Unterlagen sind bei Github unter der MIT-Lizenz verfügbar. (cg)

[Meldung: 21. Mär. 2026, 23:59] [Kommentare: 0]
