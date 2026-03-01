|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|22.Mär.2026
Amiga Future (Webseite)
| Denkspiel für schnelle 68k-Systeme: Wizznic 1.1
Das in der Vorgängerversion bereits für MorphOS veröffentlichte Denkspiel Wizznic liegt nun auch für schnelle 68k-Rechner vor - ein 68030 oder 68040 wird ausdrücklich als zu langsam ausgeschlossen, erforderlich seien emulierte Prozessoren.
Ihre Aufgabe ist es bei diesem Spiel, Blöcke seitwärts nebeneinanderzuschieben, um sie zu zerstören. Geboten werden 160 Level sowie ein Level-Editor. (snx)
[Meldung: 22. Mär. 2026, 07:50] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.