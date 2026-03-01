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|22.Mär.2026
Amiga Future (Webseite)
| Handelssimulation mit RPG-Elementen: Aquabyss erhält Passagiertransporte
Seit der Ankündigung und Veröffentlichung von Aquabyss, einer Handelssimulation mit RPG-Elementen, im Oktober 2022 erfährt das noch unfertige Spiel konstant Updates und Erweiterungen, die in einem entsprechenden Bereich im offiziellen Aquabyss-Forum angekündigt und erläutert werden.
Mit der Version 0.99 sei nun ein bedeutsamer Meilenstein erreicht worden, welcher es neben diversen Optimierungen erstmals erlaubt, außer Gütern auch Personen zu befördern. Für die Schiffspassage zwischen den Städten stehen dabei Standardkabinen und solche für Geschäftsreisen zur Verfügung. Das in AMOS programmierte Spiele umfasst nun mehr als 100.000 Zeilen Code. (snx)
[Meldung: 22. Mär. 2026, 07:50] [Kommentare: 0]
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