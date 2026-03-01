|22.Mär.2026
| AmigaRemix: Weitere Lieder hinzugefügt
AmigaRemix stellt neue Abmischungen bekannter Soundtracks von Amiga-Spielen als MP3-Dateien zum Herunterladen bereit. Seit unserer letzten Meldung kamen folgende Titel hinzu:
(snx)
- Giana Sisters Medley feat. Romeo Knight [Encore500 V2]
- Battle Squadron Hi-Score [Encore500 V2]
- Turrican 2 Title (Highway to Heaven mix) [Encore500 V2]
- Lotus 2 [Encore500 V2]
- Puzznic [Encore500 V2]
- Kayoto - Focal Ambient Remix [Encore500 V2]
- Trex Warrior [Encore500 V2]
- The Pawn [Encore500 V2]
- Marble Madness - Beginner Race [Encore500 V2]
- We're The Devils [Encore500 V2]
- Underscore [Encore500 V2]
- Another World - Intro [Encore500 V2]
- Unreal [Encore500 V2]
- LED Storm [Encore500 V2]
- Rings Of Medusa [Encore500 V2]
- Rastaman (One Love) [Encore500 V2]
- Born To Turrican
- Lotus III - Title (Sunset cruise Remix)
- Chaos Engine (Cellars)
[Meldung: 22. Mär. 2026, 07:50]
