amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
 MorphOS-Storage-Uploads bis 21.03.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 21.03.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
MP3Enc_1.0.lha            Dependencies/Hollywood    Encode MP3s with Hollywoo
ZIP_2.1.lha               Dependencies/Hollywood    Read and write ZIP arch...
SuperTux_0.7.0.lha        Games/Platform            SuperTux is an open-sou...
Iris_1.51.lha             MorphOS-update            Iris, the MorphOS email...
Stylos_0.99.lha           Office/WordProcessor      Stylos Demo - Word Proc...
nextvi-4.0.lha            Text/Edit                 Nextvi is a vi/ex edito...
(snx)

[Meldung: 22. Mär. 2026, 07:50]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.