Hollywood: PDF-Plugin 2.0 veröffentlicht

Pressmitteilung: Airsoft Softwair freut sich die sofortige Verfügbarkeit von Version 2.0 des PDF-Plugins für Hollywood bekanntgeben zu können. Dieses Plugin war vorher unter dem Namen Polybios bekannt, wurde aber umbenannt, weil der alte Name gelegentlich für Verwirrung gesorgt hat.



Version 2.0 ist ein größeres Update, welches, ganz im Geiste von Hollywood 11, welches viele Optimierungen für kleinere Executables enthält, nun in zwei verschiedenen Versionen zur Verfügung steht: Einer "full blown" vollständigen Version, die alle Features inkl. PDF-Renderer enthält und eine viel kompaktere "Light"-Version, die PDFs zwar erstellen, aber nicht anzeigen kann. Außerdem ist es nun möglich, PDF-Seiten ohne Umgebe direkt in Hollywood-Vektorpinsel umzuwandeln. Schließlich stehen nun auch Versionen für macOS arm64 und Linux arm64 zur Verfügung.



Das PDF-Plugin 2.0 steht ab sofort auf dem Hollywood-Portal zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dank Hollywoods plattformunabhängigem Design stehen Versionen für AmigaOS3 (m68k, m881), AmigaOS 4, MorphOS, Linux (ppc, arm, arm64, x86, x64), macOS (ppc, x86, x64, arm64), Windows (x86, x64), Android (arm, arm64), und iOS (arm, arm64) zur Verfügung. (dr)



[Meldung: 23. Mär. 2026, 18:04] [Kommentare: 0]

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