| Survival-Adventure: Norrland 1.04 (AGA)
Vor einer Woche hatte Sami Vehmaa die Version 1.00 seines Survival-Adventures "Norrland" veröffentlicht (Video). Seitdem hat er einige Korrekturen vorgenommen:
- Character movement fix, cheat removed ;)
- ESC function removed in backpack & outpost
- Added "fetchmode" file to files
- Outpost exit bug fix
- Added some to the gameplay
- Fix so WHDL version does not close game with ESC
