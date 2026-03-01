|23.Mär.2026
| Amiga-Emulator: Amiberry 8.1.0 veröffentlicht
Amiberry ist ein Amiga-Emulator, der auf WinUAE basiert und vollständige Amiga-Kompatibilität auf ARM- und x86-Hardware bietet: so unter Linux, macOS, Windows, Android, FreeBSD, Haiku auf ARM, x86 und RISC-V. Eine Woche nach Veröffentlichung der neuen Version 8 (amiga-news.de berichtete), hat der Autor mit der Version 8.1.0 das erste Update veröffentlicht, das unter anderem Unterstützung mehrerer Mäuse bietet. (dr)
[Meldung: 23. Mär. 2026, 22:30] [Kommentare: 0]
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