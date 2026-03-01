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|24.Mär.2026
| Amiga Games That Weren't: Solar Wind
Die Website "Games That Weren't" dokumentiert mit "Solar Wind" ein weiteres sehr frühes, unveröffentlichtes Projekt von Lance Abson (Light Source Productions) aus dem Jahr 1990. Nach "Maximum Overdrive" (amiga-news.de berichtete) ist dies der zweite Titel aus demselbem Fundus.
Ob es sich bei Solar Wind um ein 3D-Flugspiel oder einen 2D-Scroller handeln sollte, ist unklar. Auch der Entwickler selbst konnte sich nicht mehr daran erinnern. Auf den gesicherten Disketten fanden sich Quellcode-Fragmente, die sich beim Kompilieren nicht vollständig ausführen lassen. Sichtbar sind lediglich eine Berglandschaft sowie ein Anzeigepanel, das an ein Flugzeugcockpit erinnert. Abson vermutet, dass er damals mit dem Grafikchip an Parallax-Scrolling-Effekten experimentierte und das Projekt zugunsten von "ShockWave" aufgegeben wurde.
Die erhaltenen Fragmente von Solar Wind stehen auf Games That Weren't zum Download bereit. (nba)
[Meldung: 24. Mär. 2026, 11:10] [Kommentare: 0]
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