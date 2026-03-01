amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
25.Mär.2026



 Ankündigung: KI-Agent "Amigo AI"
Unter dem Titellink kündigt Heiko Janicke "Amigo AI" an - das eigenen Angaben zufolge seit bereits einem Jahr in Entwicklung befindliche Projekt soll ab dem 5. April genutzt werden können. Speziell auf den Amiga trainiert, soll dieser KI-Agent besser u.a. Auskünfte geben sowie Programmcode bereitstellen können als es bei Anfragen über die allgemeinen Schnittstellen der großen Sprachmaschinen möglich sei.

Im Folgenden lesen Sie die offizielle Ankündigung:

"Hallo zusammen!

Ich möchte euch ein Projekt vorstellen, an dem ich seit über einem Jahr arbeite: Amigo KI - ein KI-Assistent, der speziell für die Amiga-Community entwickelt wurde.

Was ist Amigo?

Amigo ist eine künstliche Intelligenz, die sich mit dem Commodore Amiga auskennt. Nicht oberflächlich wie ChatGPT, sondern mit echtem Tiefenwissen - trainiert mit tausenden Amiga-Dokumenten, Hardware-Referenzen, Programmier-Tutorials und Demoszene-Anleitungen.

Was kann Amigo?
  • Amiga-Expertenwissen - Fragen zu Custom Chips (Agnus, Denise, Paula), AmigaOS, Workbench, Hardware-Erweiterungen und der gesamten Amiga-Geschichte
  • Code-Hilfe - Generiert und erklärt Code in 68000-Assembler, AMOS Basic, Blitz Basic, C und ARexx
  • Integrierter Code-Editor - Syntax-Highlighting für alle Amiga-Sprachen, Split-View zum gleichzeitigen Chatten und Coden
  • AROS-Emulator - Code direkt im integrierten Amiga-Emulator testen, kein manuelles Kopieren nötig
  • Wissensdatenbank - RAG-System mit tausenden Amiga-Dokumenten für präzise Antworten
  • Drei Themes - Dark, Light und natürlich das authentische Amiga-Workbench-Retro-Theme
Für wen ist Amigo?

Für jeden, der sich für den Amiga interessiert - egal ob aktiver Entwickler, Hardware-Bastler, Demo-Coder oder Nostalgiker, der seinen A500 aus dem Keller holt.

Beispiele, was man fragen kann:
  • "Schreib mir eine Copper-List für einen Rainbow-Effekt."
  • "Wie funktioniert Sprite-Collision in Blitz Basic?"
  • "Welche Erweiterungen empfiehlst du für einen Amiga 1200?"
  • "Erstelle eine Starfield-Demo in AMOS."
  • "Was macht der Blitter genau und wie programmiere ich ihn?"
Verfügbar als:
  • Browser-Version
  • Desktop-Client (Windows/Linux)
  • Android-App (kommt bald)
Preise:

Die Entwicklung, der Betrieb der KI-Server und die kontinuierliche Erweiterung der Wissensdatenbank sind leider mit erheblichen Kosten verbunden. Um Amigo langfristig anbieten und weiterentwickeln zu können, bin ich auf eure Unterstützung angewiesen.
  • BASIC (15€/Monat) - Voller Datenzugang, KI-Chat, Downloads
  • PRO (25€/Monat) - Alles aus BASIC + Code-Editor, AROS-Emulator, Desktop-Client, Android-App
Jeder Beitrag hilft direkt bei der Weiterentwicklung - neue Features, bessere Antworten, mehr Amiga-Wissen in der Datenbank.

Launch: 5. April 2026 auf retroprojects.de

Ich freue mich auf euer Feedback, Fragen und natürlich auch Kritik. Nur so wird Amigo besser!

Viele Grüße,
Heiko / AmigoKI" (snx)

[Meldung: 25. Mär. 2026, 08:42] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.