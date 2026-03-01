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|25.Mär.2026
Seiya (ANF)
| PDF-Magazin: REV'n'GE 179 (italienisch/englisch)
Das PDF-Magazin REV'n'GE ("Retro Emulator Vision and Game") liegt neben dem italienischen Original auch in englischer Übersetzung vor. Die Spiele-Reviews der REV'n'GE vergleichen, wo verfügbar, die Umsetzungen von Klassikern zwischen unterschiedlichen damaligen Plattformen. Zudem wird versucht, auch weniger bekannte Retrospiele herauszusuchen.
In der neuesten Ausgabe geht es amigabezogen um Legends of Valour und dessen Engine, die 360°-3D-Erkundungen ermöglichte. (snx)
[Meldung: 25. Mär. 2026, 11:50] [Kommentare: 0]
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