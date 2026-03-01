26.Mär.2026
 Netzwerk-Treiber für AmigaOne X1000 Onboard-Ethernet
Roman 'kas1e' Kargin hat einen quelloffenen, auf Linux-Quellen basierenden Treiber für den Netzwerk-Chip auf dem X1000-Motherboard entwickelt. Die Quelltexte sind auf Github verfügbar, einen Beta-Test koordiniert Kargin auf amigans.net. (cg)

[Meldung: 26. Mär. 2026, 23:09] [Kommentare: 1 - 27. Mär. 2026, 05:23]
