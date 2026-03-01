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26.Mär.2026
Martin Merz (ANF)


 Toolbar-Piktogramme: AISSClassic 1.2
"Amiga Image Storage System" (AISS) ist ein System zur Verwaltung von Toolbar-Grafiken. Die nun veröffentlichte Version 1.2 enthält neue Piktogramme vor allem für die Bereiche Archivierung, E-Mail und Tasks. Eine Übersicht aller im Paket enthaltenen Piktogrammen ist der Dokumentation (PDF) zu entnehmen. (cg)

[Meldung: 26. Mär. 2026, 23:16] [Kommentare: 0]
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