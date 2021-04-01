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27.Mär.2026
Achim Kern KeHoSoftware (ANF)


 Artillerie-Spiel: Mars Tank Attack 2.0
Achim Kerns "Mars Tank Attack" ist ein Klon des Klassikers Artillery (amiga-news.de berichtete). Die Version 2.0 wurde mit Hollywood 11 neu erstellt und bietet einen moderneren Look. Benötigt werden neben dem Hollywood-Player 11 die Plugins ZIP und AVCodec. (dr)

[Meldung: 27. Mär. 2026, 18:58] [Kommentare: 0]
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