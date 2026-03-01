28.Mär.2026

Jens [Farbfinsternis] Henschel (ANF)







Portierbarer BASIC-Crosscompiler: BASSM

Jens Henschel schreibt: "Was als 'agentic development' Experiment begonnen hat, ist nun ein fast nutzbares Produkt. BASSM ist eine IDE für Windows und Linux mit der man Spiele für einen AMIGA mit OCS/ECS Chipset und 512kb RAM bauen kann. Die IDE und der Transpiler sind in JavaScript und dem Electron Framework gebaut und somit komplett portierbar. Gäbe es vasm auch für macOS könnte man es dort auch nutzen.



Die Pipeline besteht aus einem PreProcessor, einem Lexer, einem Parser und einem Peep-Hole Optimierungs Pass. Der erzeugte Assembler-Code kann handoptimierten Code noch nicht ersetzen, aber er ist bereits jetzt ziemlich gut auf das Blech geschliffen. Der BASIC Code ist ein Subset von Blitzbasic auf dem PC (Blitz2D) mit Erweiterungen für den Amiga (LoadPalette, CopperColor, LoadMask etc.). Es gibt Funktionen, Includes, Konstanten, Types, Data-Blocks und all das was man von einem Blitzbasic erwarten würde.



BASSM verwendet keine Runtime. Nur das was tatsächlich im Code verwendet wird landet auch im Executable.



Die IDE integriert Monaco, der Editor der auch in Visual Studio Code steckt. Er unterstützt Intellisense (Fange an zu tippen und die IDE errät den gesuchten Befehl), Syntax-Highlighting, fehlerhafter Syntax wird direkt erkannt und markiert, sowie Help-Popups für Befehle. Man lässt den Mauszeiger über einem Befehl ruhen und die IDE verrät was er macht und weitere Details.



In BASSM integriert sind derzeit ein Konverter für Images und Sounds damit diese auf dem Amiga nutzbar sind.



Derzeit werden alle Assets in das Executable eingebaut. Das ist ein Resultat meines ersten Plans, als ich nur kurz gucken wollte wie gut AI den AMIGA kennt. Aber der Plan ändert sich mittlerweile täglich.



Die Dokumentation der Sprache ist auf der Website verfügbar. Wenn es nicht scrollt kann man es umsetzen. Im Repository ist ein Example enthalten das den Kern eines Breakout-Games zeigt.



Warum ich das hier bekannt mache? Das ist agentic developement. Ich bin der einzige Tester. Ich kann unmöglich alle Bugs allein finden und ein LLM macht Fehler." (cg)



[Meldung: 28. Mär. 2026, 23:33] [Kommentare: 0]

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