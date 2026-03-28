29.Mär.2026



 MorphOS-Storage-Uploads bis 28.03.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 28.03.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
AVCodec_1.6.lha           Dependencies/Hollywood    Hollywood plugin for FF...
AmiArcadia_36.04.lha      Emulation                 A Signetics-based machi...
LHArchiver_1.15.lha       Files/Archive             Create lha archives int...
deark-1.7.2.lha           Files/Archive             Extracting data from va...
HansKloss_0.25.1.lha      Games/Platform            Hans Kloss is a secret ...
RitelEngine_0.9.1.lha     Games/Platform            Port of 3D-Chess with S...
BootClock_1.60.lha        Misc                      A little and easy progr...
Ticklish_1.1.0.lha        Misc                      a simple ToDo List tool
Iris_1.52.lha             MorphOS-update            Iris, the MorphOS email...
Wayfarer_11.2.lha         MorphOS-update            Wayfarer is the latest ...
iConecta_5.70.lha         Network/Wifi              A little and easy progr...
Image2PDF_2.9.lha         Office/Convert            Convert images to PDF a...
Stylos_0.106.lha          Office/WordProcessor      Stylos Demo - Word Proc...
(snx)

[Meldung: 29. Mär. 2026, 07:16] [Kommentare: 0]
