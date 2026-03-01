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|29.Mär.2026
Carlos Rodrigues (E-Mail)
| MC68881 VHDL: FPGA-Implementation der Motorola-FPU
Unter dem Titellink arbeitet Matthew Pearce an einer quelloffenen Reimplementation der Motorola-Gleitkommaeinheit 68881. Denn bislang sind FPGA-68k-Systeme diesbezüglich auf Software-Emulation, Stubs oder Verhaltensabkürzungen angewiesen, die das tatsächliche FPU-Verhalten nicht reproduzieren können. Die Rekonstruktion der MC68881 in VHDL soll diese Lücke schließen.
Langfristig sei geplant, einen bestehenden 68030-Prozessorkern so anzupassen, dass er eine Coprozessor-Schnittstelle und Unterstützung für diese FPU erhält. Sollte dieser Ansatz erfolgreich sein, soll eine MMU folgen. (snx)
[Meldung: 29. Mär. 2026, 08:22] [Kommentare: 1 - 29. Mär. 2026, 08:43]
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