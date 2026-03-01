|30.Mär.2026
| Stadtsimulationsspiel: Lincity
Lincity ist ein Open-Source Stadtsimulationsspiel, in der man seine Stadt von einem einfachen Dorf zu einer hochentwickelten Zivilisation aufbaut. Jetzt wurde die Simulation für den Amiga umgesetzt inklusiver entspannender Soundtracks im Hintergrund (die nicht im ursprünglichen Quellcode enthalten ist).
Das Spiel wird in drei Versionen angeboten:
Die sieben Musiktitel können auch separat für rund 1,70 Euro heruntergeladen werden, wer die Arbeit und zukünftige Projekte unterstützen möchte. (dr)
- Die "Apollo Vampire Supreme"-Version (Musik in höchster Audioqualität, sieben Soundtracks sowie Breitbildunterstützung) wird auf der Apollo Vampire Lair-Website erhältlich sein.
- Version für andere Amiga-RTG/AHI-Emulator-Hardware (Standardmusik mit drei Soundtracks sowie einer Auflösung von 4:8) ist verfügbar
- Version für andere Amiga-RTG/AHI-Emulator-Hardware (Standardmusik mit fünf Soundtracks und einer Auflösung von 4:8), die rund 1,70 Euro kostet. Ebenfalls verfügbar.
[Meldung: 30. Mär. 2026, 06:10] [Kommentare: 1 - 30. Mär. 2026, 09:09]
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